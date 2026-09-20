Полина Диброва – Елене Товстик: «За клевету придется ответить»

Несколько недель назад Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик, утверждая, что та распространяла клевету в ее адрес.

Что требует Полина Диброва от Елены Товстик

Диброва требует взыскать с Товстик пять миллионов рублей и продолжает общаться с бывшей супругой своего возлюбленного через публикации в соцсетях.

Полина Диброва – Елене Товстик: «До встречи в суде!»

Как пишет Полина, больше года она терпела нападки со стороны Елены. И понимая ее непростую жизненную ситуацию, она молчала. Но отныне терпение Полины Дибровой лопнуло.

«Но когда вопрос коснулся не меня, а моих детей — молчать я не буду. За клевету придется ответить. Несколько изданий перепечатали информацию из постов Елены о том, что я совершаю противоправные действия в отношении несовершеннолетних детей. Гражданка Елена Товстик на мои предупреждения не ответила, поэтому до встречи в суде! Я считаю, что любого рода клевета и оскорбления должны быть наказаны», - отметила Полина.

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