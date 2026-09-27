Полиция проверила, могли ли Сергея Соседова намеренно толкнуть на лестнице

Некоторые блогеры и пользователи соцсетей предположили, что падение с лестницы могло быть не несчастным случаем, а результатом внешнего воздействия. Но эту теорию опровергли практически сразу после того, как стали известны обстоятельства трагедии.

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов, который первым ознакомился с записями камер видеонаблюдения, категорически исключил версию с толчком. По его словам, в момент падения Соседов находился на лестнице совершенно один.

«Посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — заявил Беззубов.

Беззубов пересказал содержание видео: критик поднялся на ступеньку и почти сразу упал назад.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — описал он кадры.

Следственные органы изучили записи и квалифицировали произошедшее как несчастный случай. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Версия об оторвавшемся тромбе, которая появлялась в первые дни после трагедии, не подтвердилась. Дополнительных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, эксперты не обнаружили.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты. Он заселился в отель «Дархан», вышел покурить, а на обратном пути упал на лестнице. Критику было 58 лет. Похоронить его планируют на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.