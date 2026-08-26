Полад Бюльбюль оглы отреагировал на сообщения о его третьей женитьбе

Народный артист Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу официально опроверг информацию о третьем браке. В заявлении для издания «Новое Время» парламентарий четко обозначил свою позицию.

Заявление артиста

Бюльбюльоглу подчеркнул, что не разводился со своей супругой Гюльнарой Шихалиевой, с которой состоит в браке с 1997 года. По его словам, сообщения о новой свадьбе не соответствуют действительности. Сейчас артист находится в отпуске в Турции.

Откуда взялись слухи

Накануне в СМИ и социальных сетях активно распространилась информация о том, что 81-летний Бюльбюльоглу якобы тайно женился на 48-летней заслуженной артистке Азербайджана, танцовщице и педагоге Этери Джафаровой. Писали, что пару связывает давнее творческое сотрудничество — в частности, Джафарова была главным балетмейстером юбилейного вечера «Qayıdış», посвященного 80-летию артиста. Сообщалось также, что пара вместе посетила музыкальный фестиваль в Габале и отправилась отдыхать в Бодрум.

Теперь же сам артист поставил точку: никакой свадьбы не было, брак с Шихалиевой сохранен.