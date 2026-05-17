«Покупаю подарки обоим»: Роза Сябитова призналась, что балует внуков

Бабушкины объятия, теплые слова и, конечно, подарки — неотъемлемая часть встреч старшего поколения с внуками. Но как не переборщить с щедростью и при этом никого не обидеть? Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем Telegram‑канале подняла тонкий вопрос воспитания через подарки — и дала мудрый совет, основанный на личном опыте.

В публикации Роза Сябитова рассказывает, как подходит к выбору подарков для внуков. По ее словам, она всегда покупает сюрпризы обоим внукам, когда едет к ним в гости: это помогает избежать обид и создает атмосферу равноправия. Однако телесваха четко разграничивает обычные встречи и особые случаи — например, дни рождения. Роза балует внуков, но считает, что во всем нужен здравый смысл.

Роза отмечает, что распространенная привычка дарить подарки не только имениннику, но и другим детям рядом, может сыграть злую шутку:

«Когда я еду в гости к своим внукам, то обязательно покупаю подарки обоим, чтоб не было обидно. Но такая традиция не подходит к ситуации с днем рождения одного из внуков. Хотя очень распространенная — в желании подарить подарки не только имениннику, но и другим детям. Увы, но эта традиция не самая полезная. Она обесценивает день того, кому он предназначен. Здорово, если каждый получает то, что ему положено, тогда, когда ему это особенно нужно. Помните, родители и бабушки с дедушками: „Давать надо по ситуации“», — высказалась Роза Сябитова.

Сябитова подчеркивает: важно учитывать контекст и не превращать щедрость в привычку, которая размывает значимость особых моментов. Ее подход — это баланс между заботой обо всех внуках и уважением к уникальности каждого события.

У Розы Сябитовой двое внуков — дети ее дочери Ксении Сябитовой. Старшая внучка Розы, Мирослава, появилась на свет в июле 2022 года. А внук родился в ноябре 2025 года. В беседе с Teleprogramma.org Роза Сябитова признавалась, что это она убедила дочь родить двух малышей подряд, с маленькой разницей в возрасте. Сябитова пообещала Ксении помогать в воспитании наследников не только морально, но и материально.

Телеведущая нечасто показывает внуков в соцсетях, но не скрывает, что обожает проводить с ними время и активно участвует в их воспитании. Для Розы внуки — источник радости и вдохновения, а общение с ними помогает ей оставаться в тонусе и делиться с аудиторией не только профессиональными советами, но и теплыми семейными наблюдениями.