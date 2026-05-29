«Покоятся с моим сыном в одном ряду на Троекуровском кладбище»: Раиса Рязанова заговорила об Анастасии Заворотнюк

Ушедшие звезды кино оставляют после себя не только творческое наследие, но и теплые воспоминания тех, кто знал их лично. Анастасия Заворотнюк — актриса, чье имя прочно ассоциируется с обаятельной няней Викой из популярного сериала «Моя прекрасная няня», — по‑прежнему живет в сердцах зрителей и коллег. Два года назад, 29 мая, ее не стало. Этой весной ей бы исполнилось 55 лет.

Выпускница Школы‑студии МХАТ за десять лет воплотила на сцене Театра под руководством Олега Табакова более двадцати образов. Однако наибольшую популярность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня».

Актриса Раиса Рязанова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Анастасией в сериале «Я больше не боюсь». Она отметила, что, хотя у них было немного общих сцен, она хорошо запомнила Заворотнюк на съемочной площадке. Рязанова подчеркнула, что Анастасия была красавицей даже без макияжа и отличалась исключительной добротой.

«Необыкновенно хороша была и без косметики», — поделилась Раиса Рязанова с MK.RU .

Раиса Рязанова призналась, что не хочет много говорить о достоинствах Анастасии, поскольку они очевидны. Говоря о Заворотнюк, Рязанова вспомнила и о своем покойном сыне Даниле Перове. Он ушел из жизни в 2020 году.