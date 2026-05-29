«Покоятся с моим сыном в одном ряду на Троекуровском кладбище»: Раиса Рязанова заговорила об Анастасии Заворотнюк
Могила Анастасии Заворотнюк. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
29 мая 2026 года исполнилось ровно два года со дня ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ушедшие звезды кино оставляют после себя не только творческое наследие, но и теплые воспоминания тех, кто знал их лично. Анастасия Заворотнюк — актриса, чье имя прочно ассоциируется с обаятельной няней Викой из популярного сериала «Моя прекрасная няня», — по‑прежнему живет в сердцах зрителей и коллег. Два года назад, 29 мая, ее не стало. Этой весной ей бы исполнилось 55 лет.
Выпускница Школы‑студии МХАТ за десять лет воплотила на сцене Театра под руководством Олега Табакова более двадцати образов. Однако наибольшую популярность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня».
Актриса Раиса Рязанова поделилась воспоминаниями о совместной работе с Анастасией в сериале «Я больше не боюсь». Она отметила, что, хотя у них было немного общих сцен, она хорошо запомнила Заворотнюк на съемочной площадке. Рязанова подчеркнула, что Анастасия была красавицей даже без макияжа и отличалась исключительной добротой.
«Необыкновенно хороша была и без косметики», — поделилась Раиса Рязанова с MK.RU.
Раиса Рязанова призналась, что не хочет много говорить о достоинствах Анастасии, поскольку они очевидны. Говоря о Заворотнюк, Рязанова вспомнила и о своем покойном сыне Даниле Перове. Он ушел из жизни в 2020 году.
«Они покоятся с моим сыном в одном ряду на Троекуровском кладбище. Настя легла туда позже моего Данилы. Оба молодые», — добавила Раиса Рязанова.
Раиса Рязанова. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Актриса добавила, что, навещая сына, всегда заходит и к могиле Анастасии. Она рассказала, что захоронение Заворотнюк утопает в цветах — их количество невозможно описать одним словом. Она отметила, что муж актрисы Петр Чернышев регулярно ухаживает за могилой: убирает территорию и приносит свежие цветы, а поклонники продолжают нести новые букеты.
По мнению Раисы Ивановны, это — наглядное проявление любви и уважения к артистке, чья жизнь оказалась недолгой, но память о которой сохранится надолго.
Рязанова предположила, что сериал «Моя прекрасная няня» знаком не только старшему поколению, но и молодежи, которая тоже будет приходить на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память актрисы. Она выразила уверенность, что будущие поколения, даже постарев, будут вспоминать Анастасию Заворотнюк как яркую актрису и светлого человека — и ассоциировать ее с собственной молодостью.