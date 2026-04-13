"Покорила через другие места": Виктор Логинов воссоединился с молодой женой

На премьере фильма "Петрушка" Виктор и Мария вышли в свет вместе, не пытаясь скрываться от камер. В беседе с журналистами они четко и без обиняков заявили, что снова живут как муж и жена. Для пары, о которой еще недавно писали в контексте громкого развода, такое заявление прозвучало особенно контрастно.

"Моя жена покоряла меня собой через желудок и другие места. Моя жена может готовить мне все, что угодно. Она готовит мне разные блюда", — поделился Логинов, отвечая на вопрос о секретах их отношений.

Четвертая жена и большая семья

Мария стала четвертой супругой актера в 2020 году. На тот момент у Логинова уже было трое сыновей и дочь от предыдущих отношений. Пара изначально не скрывала свой статус — факт брака и место Марии в жизни звезды были обозначены предельно ясно.

Громкие признания в соцсетях

Однако к концу 2025 года тон вокруг пары резко изменился. Мария в социальных сетях призналась, что хочет уйти от мужа. Она обвинила Логинова в изменах, абьюзе и физическом насилии, заявив, что подала на развод. По ее словам, актер отказывался подписывать заявление.