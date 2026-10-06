Поклонников удивила реакция Пугачевой на смерть Соседова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Ему было 58 лет. Прощание прошло 30 сентября на Троекуровском кладбище, похоронили критика на Перепечинском кладбище рядом с отцом .

Поклонники ждали, что Пугачева отреагирует на уход Соседова, ведь он долгие годы был ее поклонником, а позже стал резко критиковать. Однако Примадонна промолчала.

Друг Соседова Феликс Грозданов в колонке для Metro возмутился этим молчанием:

«Проигнорировала скорбное событие! Хотя у христиан (а Пугачёва ведь православная христианка, она дважды венчалась!) принято прощать все обиды, вольные и невольные, человеку, который ушёл в мир иной. Даже священник в конце панихиды по Соседову призвал собравшихся подойти к гробу и попросить у покойного прощения. Ни цветочка, ни веночка Алла Пугачёва не прислала».

Отношения Соседова и Пугачевой прошли долгий путь — от восхищения до открытой критики. Критик называл вершиной ее творчества программу «Избранное» 1998 года, но со временем начал резко высказываться о ее голосе, вкусе и внешности. Отъезд певицы в Израиль в 2022 году он не принял. Сама Пугачева на критику реагировала сдержанно: «Кроме него так никто не говорит».

Сергей Соседов был известен как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6 и постоянный член жюри шоу «Суперстар!» на НТВ. Он жил с матерью Антониной Петровной, за которой ухаживал после смерти отца.