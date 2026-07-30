Поклонники раскритиковали концерт группы «Фабрика»: «Деревенский клуб самодеятельности»

На кадрах можно увидеть участниц коллектива в нынешнем составе: Ирину Тоневу, Валерию Девятову и Екатерину Москалеву. Девушки исполняют хит в энергичной манере: они приседают, активно двигают бедрами и выполняют резкие танцевальные движения, которые привлекли внимание зрителей.

Наибольшая критика обрушилась на Ирину Тоневу, участницу «золотого» состава, которая остается в группе с момента ее основания. Пользователи выражали удивление, узнав коллектив по знакомому лицу артистки.

По их словам, хореография выглядит неуместно, а исполнение напоминает самодеятельность. Многие комментаторы считают, что коллеги Тоневой, покинувшие группу ранее, поступили правильно, вовремя уйдя со сцены.

Однако нашлись и те, кто защищал артистку. Поклонники подчеркнули, что Ирине уже 49 лет, а она сохраняет отличную физическую форму. Подписчики призвали критиков повторить движения на высоких каблуках.

История группы началась в 2002 году, когда продюсер Игорь Матвиенко создал коллектив после первого сезона проекта «Фабрика звезд». В оригинальный состав вошли Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Сейчас Тонева остается единственной представительницей того состава, а вместе с ней на сцену выходят Валерия Девятова и Екатерина Москалева.

В то же время сама Тонева продолжает делиться личными переживаниями. В недавнем интервью она призналась, что раньше имела наивное представление о семейной жизни и до сих пор продолжает учиться. Артистка также рассказала, что ее муж Алексей помогает в ее сольном проекте TONEVA: он написал рэп в двух композициях и занимается техническими вопросами.

Певица не скрывает, что мечтает о ребенке, несмотря на насыщенный график. По ее словам, все зависит от высших сил, а она лишь старается соответствовать обстоятельствам.