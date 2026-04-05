Покинувший шоу "Тайный миллионер" Владимир Тишко назвал самого достойного победителя: "Он идеален"

Проект "Тайный миллионер" на канале СТС покинул самый яркий и харизматичный участник шоу – актер Владимир Тишко. Компанию ему составила певица, экс-солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова.

Что произошло в выпуске за 5 апреля

Выпуск шоу на канале СТС за 5 апреля как никогда был насыщен интригами и скандалами. В частности, за столом произошла перепалка между бойцом MMI Магомедом Исмаиловым и телеведущим Владимиром Маркони. Неприязнь между ними была видна еще в прошлых выпусках.

Меж тем Анастасия Крайнова в точности вычислила, что тайным миллионером является певица Алина Астровская. В ее задачи входило спрашивать других участников об их темных очках и просить примерить аксессуар. Алина сделала это настолько филигранно, что и никто ничего не заподозрил.

Анастасия Крайнова озвучила свои предположения вслух. Но сделала это очень эмоционально, поэтому это ничуть не поменяло расклада на игре. На Астровскую снова никто не подумал.

Выпуск был интересен и тем, что ведущий Сергей Бурунов предоставил блогеру Карине Мурашкиной возможность получить подсказку о личности тайного миллионера. Он показал ей несколько шкатулок участников шоу. В задачи Карины входило выбрать одну – ту, которая принадлежала тайному миллионеру. Однако Мурашкина выбрала шкатулку Магомеда Исмаилова. И ошиблась…

В итоге после тайного голосования из проекта ушли Владимир Тишко и Анастасия Крайнова. Против Владимира проголосовали Алина Астровская, Карина Мурашкина, Александр Волохов и Владимир Маркони.

Алина Астровская получила право "смертельного выстрела", дающего ей возможность проголосовать два раза. Ее выбор, конечно, пал на Крайнову.

Кого Владимир Тишко назвал потенциальным победителем проекта

"Здесь никто не заслуживает права получить этот слиток. Кроме Маги (Магомед Исмаилов – прим. ред). Он идеален", - отметил Владимир Тишко.

Слова актера вполне объяснимы. Эти два участника подружились и поддерживали друг друга на протяжении всего шоу.

Также Владимир отметил, что Алина Астровская и Карина Мурашкина слишком слабы, чтобы удержать в руках золотой слиток. А вот Владимир Маркони, по словам Тишко, хоть и "неприятный тип", но вполне может победить в проекте.

Также Владимир Тишко признался, что несмотря на свой уход, чувствует себя победителем и очень рад, что ему выпала возможность принять участие в шоу "Тайный миллионер".

Уже в следующем выпуске определится победитель программы.

А вы жалеете о том, что Владимир Тишко покинул проект? Делитесь в комментариях!