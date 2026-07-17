«Пока я пил, Ляля предохранялась»: кому достанется наследство Юрия и Элеоноры Николаевых, у которых не было детей

Союз Юрия и Элеоноры Николаевых долгие годы служил примером редкой преданности и душевной близости: они шли рука об руку более полувека, делили и радости, и испытания, оставаясь для друг друга главной опорой. Уход Юрия Александровича стал для Элеоноры Николаевны сокрушительным ударом, а ее собственная кончина спустя восемь месяцев прозвучала как печальное продолжение этой истории — словно она просто не сумела найти в себе силы жить дальше без самого дорогого человека. На этой неделе вдову народного артиста РФ похоронили на Троекуровском кладбище — рядом с мужем, как и должно быть у тех, кто всю жизнь провел вместе.

Элеонора Николаева ушла из жизни на 75‑м году. По словам близких, ее сердце не вынесло разлуки: более пятидесяти лет они с Юрием Александровичем были неразлучны, и внезапная пустота оказалась невыносимой. Николаевы много и увлечённо работали, сумели обзавестись солидной недвижимостью, но не стремились копить сбережения — семья предпочитала тратить средства на себя, родных и приятные моменты, а не откладывать «на черный день».

Как сообщает сайт KP.RU, сейчас решается вопрос о судьбе имущества пары, у которой не было собственных детей. Еще при жизни Юрий Николаев щедро делился своими сокровищами: он очень дорожил коллекцией эксклюзивных изданий словарей и редких книг, но успел раздать их друзьям, не желая оставлять это богатство «просто лежать».

Основную часть наследства составляют квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье — их общая стоимость превышает 200 миллионов рублей.

Поскольку своих детей у Николаевых не было, всю свою любовь и заботу они перенесли на племянников. Элеонора поддерживала теплые отношения с сыном своего старшего брата — Дмитрием, который занимается рекламой, женат и воспитывает детей.

«То, что у нас с Лялей нет детей — наша большая беда. Пока я пил Ляля предохранялась, а потом уже не получалось...» — признавался как-то Юрий Николаев.

Особенно крепкими были связи супругов с племянниками со стороны Юрия Александровича. После смерти его старшей сестры ее дети — Ольга и Родион — стали для пары почти родными. Юрий Александрович много лет назад подарил любимой племяннице Ольге квартиру в Москве. Он искренне радовался ее счастью, с гордостью называл себя «двоюродным дедом» и неизменно тепло отзывался о ее семье. Не оставался без внимания и Родион: о нем Николаев тоже искренне заботился.

Еще при жизни супруги оформили загородный дом на племянницу, а по завещанию московская квартира должна быть разделена между племянниками. Так Николаевы заранее позаботились о том, чтобы их имущество досталось тем, кто был им по-настоящему дорог.

Близкие вспоминают, что у Элеоноры Николаевны не было серьезных проблем со здоровьем — ее погубила тоска по мужу. В одном из интервью Юрий Александрович очень точно описал их связь.

«Если серьезно — люди, любящие друг друга, вместе пережившие и прекрасные, и горькие минуты, постепенно становятся единым целым, Ляля называет это „сросшиеся“…» — говорил Николаев.

Эти слова, кажется, лучше всего объясняют, почему Элеонора не захотела оставаться в этом мире без своего Юры. Диктор Ангелина Вовк рассказала, что в мае Николаева перенесла инсульт, после которого так и не оправилась.