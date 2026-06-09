«Пока остальные девочки покупают Cartier и Birkin»: Пинчук приобрела квартиру в Дубае с видом на Бурдж-Халифа

Жизнь знаменитостей нередко напоминает захватывающий сериал: взлеты, перемены и смелые решения следуют одно за другим. Именно такой этап сейчас переживает 31‑летняя Ирина Пинчук — экс‑участница реалити‑шоу «Дом‑2». После громкой помолвки с Саламбеком звезда делает уверенные шаги в новой главе своей жизни, подкрепляя их серьезными финансовыми приобретениями.

Ирина Пинчук с гордостью поделилась важной финансовой инвестицией, она приобрела элитное жилье в Арабских Эмиратах.

На данный момент недвижимость находится в стадии возведения. Ирина продемонстрировала своим подписчикам ход строительных работ и подробно описала ключевые особенности будущего жилья.

«Знаете, такие приятные ощущения, такая гордость. Вот какая я молодец! Сейчас я вам покажу, как это на данный момент выглядит. Вон там будет бассейн. Я купила квартиру на одиннадцатом этаже. На нижних этажах — детские площадки, теннисный корт. Все будет очень красиво. Одно из преимуществ — из окон открывается вид на Бурдж‑Халифу. Через два года рядом с моим домом будет построен торговый центр», — улыбалась Пинчук.

Звезда также рассказала, что ранее приобрела квартиры для себя и своей матери в Красногорске. Помимо этого, в ее активе есть недвижимость в Москве. Столичное жилье Ирина изначально видела как семейное гнездышко и вложила средства в масштабную реконструкцию. Однако после расставания с супругом Араем Чобаняном в прошлом году ей пришлось выставить эту квартиру на продажу.

«Завтра вылетаем в Москву. Вроде нашелся покупатель. В таком случае продаю квартиру и беру еще пару объектов. Пока остальные девочки покупают Cartier и Birkin, меня интересует другое», — поделилась звезда «Дома‑2».

Проживать в дубайской квартире Пинчук не собирается: она планирует реализовать эту зарубежную недвижимость, чтобы вложить средства в покупку дополнительных апартаментов.

После появления на свет второго ребенка Ирина все чаще размышляет о приобретении загородного дома. К тому же в ближайшем будущем звезда реалити готовится к созданию новой семьи — она уже подумывает о рождении третьего малыша от своего жениха Саламбека.

Напомним, что Ирина воспитывает сыновей от брака с Араем Чобаняном. Экс‑участница «Дома‑2» инициировала развод после того, как в сеть попали переписки супруга с друзьями и другими женщинами. Она также заявляла, что Арай не демонстрировал качеств настоящего мужчины.