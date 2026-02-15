"Пока, неудачники!": Волочкова улетела на лечение в Германию – какой диагноз

Госпиталь вместо курорта: в чем дело?
На снимках из больницы Волочкова предстала в домашнем костюме на фоне медицинских интерьеров. Фанаты начали строить догадки о серьезных проблемах. Но сама артистка ответила коротко и с присущим ей юмором.
Оказалось, что никакой трагедии нет. Просто между насыщенными концертными сезонами у Анастасии выдалось всего две недели отдыха. Лететь на Мальдивы далеко и долго, а Европа — рядом. Вот она и решила совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и подлечиться.
"У меня осталось несколько дней отдыха... Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу… На Мальдивы долго!" — заявила она.
Обращение к хейтерам: «Пока, неудачники!»
В своем посте балерина не забыла и про тех, кто любит ее осуждать. Она прямо заявила, что многие могут только смотреть на ее фотографии в красивых местах, а она — жить этой жизнью.
"Дайте я за вас отдохну хоть, люди добрые! Вы-то можете отдыхать, только глядя на мои фото, где я нахожусь, в красоте неземной. Пока, неудачники!" — резюмировала артистка, поставив жирную точку в обсуждениях.
Диагноз и бульон из копыт
Кстати, проблемы со здоровьем у Волочковой действительно есть, и давно. Три года назад врачи поставили ей серьезный диагноз — коксартроз. Это хроническое заболевание, при котором разрушаются тазобедренные суставы.
Но балерина не сдалась. Чтобы поддерживать себя в форме, она пошла на необычные меры. Вместо того чтобы зацикливаться на болезни, Волочкова продолжила работать и даже нашла народный метод лечения.
"Мне посоветовали холодец из копыт животных. Лолочка готовит наваристый бульон из копыт коровы. Я мясо не ем, но заставляю себя есть этот бульон, потому что в нем много природного коллагена", — признавалась она ранее.