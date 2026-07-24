Пока мама в Монако: Михаил Галустян забрал дочерей у бывшей жены

После расторжения брака с Михаилом Галустян Виктория Галустян самостоятельно растит двух девочек — Эстеллу, которой исполнилось 15 лет, и 14‑летнюю Элину. В июле 40‑летняя блогер отправилась за рубеж, чтобы немного отвлечься от повседневных забот. Недавно экс‑супруга юмориста поделилась кадрами из Монако, дав понять, что сейчас находится именно там.
На время отсутствия Виктории Эстелла и Элина поселились у отца. Михаил забрал дочерей к себе и поделился моментами совместного досуга с наследницами и супругой Лилией Киосе. Семейство выбралось в ресторан. Сначала Галустян запечатлел на видео обеденный момент.
«Снимаешь правильно?» — поинтересовалась у него младшая дочка.
«Да. Я люблю снимать», — уверенно ответил отец.
Далее комик показал в кадре Эстеллу: девочка сидела, отвернувшись и глядя в окно.
«Да как он мне надоел», — с юмором «прокомментировал» ее реакцию сам Михаил.
Затем в объектив попала Лилия.
«Мне нет», — со смехом возразила она.
Михаил Галустян и Лилия Киосе с Ольгой Бузовой. Фото: соцсети
По возвращении домой компания не стала скучать: девочки принялись играть в Mortal Kombat, а к ним вскоре присоединилась и Лилия Киосе. Галустян не упускал случая добавить к происходящему забавные реплики, оживленно комментируя игровые баталии.
При этом Виктория, бывшая жена Михаила, подчеркивает, что чувствует себя сейчас вполне удовлетворенной жизнью. Она гуляет по Монако, наслаждаясь местными красотами и признается, что ощущает себя местной жительницей.
Виктория Галустян в Монако. Фото: соцсети
На днях стало известно, что Михаил Галустян тайно женился на Лилии Киосе. Их роман начался некоторое время назад. Киосе работала визажисткой на шоу «Сокровища императора» и во время съемок познакомилась с Галустяном.
Для нее, как и для шоумена, этот брак стал вторым. Ранее Лилия была замужем за Андреем Федоровым. Поклонникам он знаком по мюзиклам «Шахматы», «Стиляги», рок-опере «Тодд».