Пока мама в Монако: Михаил Галустян забрал дочерей у бывшей жены

После расторжения брака с Михаилом Галустян Виктория Галустян самостоятельно растит двух девочек — Эстеллу, которой исполнилось 15 лет, и 14‑летнюю Элину. В июле 40‑летняя блогер отправилась за рубеж, чтобы немного отвлечься от повседневных забот. Недавно экс‑супруга юмориста поделилась кадрами из Монако, дав понять, что сейчас находится именно там.

На время отсутствия Виктории Эстелла и Элина поселились у отца. Михаил забрал дочерей к себе и поделился моментами совместного досуга с наследницами и супругой Лилией Киосе. Семейство выбралось в ресторан. Сначала Галустян запечатлел на видео обеденный момент.

«Снимаешь правильно?» — поинтересовалась у него младшая дочка.

«Да. Я люблю снимать», — уверенно ответил отец.

Далее комик показал в кадре Эстеллу: девочка сидела, отвернувшись и глядя в окно.

«Да как он мне надоел», — с юмором «прокомментировал» ее реакцию сам Михаил.

Затем в объектив попала Лилия.