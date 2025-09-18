Погребняк о новой девушке бывшего мужа-футболиста: "Весь вечер общался со мной"

Мария Погребняк прокомментировала журналистам появление бывшего мужа-футболиста с 18-летней девушкой. В беседе с Super она уточнила, что не знакома лично со спутницей Павла Погребняка. Но дала понять, что в свои 36 лет явно затмила юную красавицу-студентку. Кстати, девушку зовут София.

"Получается, 18-летняя девушка проигрывает бывшей жене. Он же сам сказал, что весь вечер общался со мной. Но со мной он не сидел весь вечер, мы встретились на ковровой дорожке, потом поболтали насчет воспитания детей", — отметила Погребняк.

Бывший муж Погребняк отрицает роман

После того, как Павел оказался в центре внимания из-за 18-летней девушки, он сразу же заявил, что не имеет никакого отношения к этой ситуации. По крайней мере спортсмен стал отрицать близкое знакомство.

Футболист старался избегать прямых вопросов, намекнув, что личное для него никогда не становилось публичным. Потом Павел делал вид, что пытается вспомнить, кто же его сопровождал. И сразу же "прикрылся" бывшей женой. Заявив, что рядом с ним "бегала Маша".

Он также заверил, что на празднике было много гостей и он, конечно же, уделял внимание красавицам, мог вести с ними диалог. Про 18-летнюю спутницу Павел рассказывать не захотел. Но все же заинтриговал публику своими признаниями. "Эх, Машке это не понравится… Она-то не в курсе", — намекнул Погребняк.

Так, может быть, от знакомства с 18-летней студенткой футболист открещивался только ради того, чтобы слухи не дошли до его бывшей жены.

Погребняк вышла замуж

Сама Мария давно вышла замуж за Игоря Головинского. Пара воспитывает сына Владимира. При этом модель прекрасно ладит с бывшим мужем. И похоже, что футболист до сих пор переживает за то, как Мария отреагирует на его новый роман.