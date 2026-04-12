"Погода не оставила шансов": Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше

Митя Фомин выступал в сложных погодных условиях, которые, по его собственному признанию, практически не оставляли ему шансов удержаться на ногах.

Концерт проходил на открытой площадке. Из-за снегопада и обледенения сцена стала крайне скользкой. Во время одного из движений певец не удержал равновесие и рухнул. Однако Фомин не растерялся, быстро поднялся и продолжил выступление, чем вызвал одобрительную реакцию публики.

"Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом. Мой леопердовый окрас и ваше хищное настроение совпали в клокочущем вайбе!" — написал артист в социальных сетях.

Падение не напугало Фомина и не испортило его настроение. Он с юмором отнесся к случившемуся, поблагодарил зрителей за поддержку и отметил, что они вместе создали особую энергию, которая помогла ему продолжить выступление.

Митя Фомин — российский певец, бывший участник группы Hi-Fi, известный по хитам "Беспризорник" и другим композициям. Он продолжает активную концертную деятельность и радует поклонников новыми песнями и выступлениями по всей стране. Артист не пострадал и уже анонсировал следующие концерты.