"Поехала и помолилась": Елена Захарова рассказала, как вымолила дочь после потери ребенка

После гибели первенца она объездила святые места и совершила ритуал у камня Афродиты, чтобы родить вторую дочь.

Первый ребенок актрисы прожил всего восемь месяцев. Эта трагедия перевернула жизнь Захаровой. Много лет она ходила в церкви, посещала монастыри и просила у Бога новой беременности.

В 2016 году актриса отправилась в паломничество. Сначала она побывала в монастыре Святой Матроны Московской, затем — в обители Луки Крымского. После этого ей посоветовали съездить на Кипр в Киккский монастырь.

"Я поехала туда и помолилась", — призналась Захарова.

Ритуал у камня Афродиты

На Кипре актрисе рассказали о старинной легенде. Чтобы желание сбылось, нужно трижды проплыть вокруг камня Афродиты. Захарова решилась на этот шаг, хотя вода была холодной, а плыть было трудно.

Ей помог коллега — актер Андрей Носков, который отправился в заплыв вместе с ней.

Чудо на Благовещение

Через год Захарова снова приехала на Кипр по работе. Она чувствовала недомогание, но списывала его на усталость. И только рассматривая фотографии из поездки, заметила нечто необычное.

"Мы снова поехали в монастырь, а уже потом я, смотря на фото, понимала: сквозь меня шли солнечные лучи и все они встречались на животе. И так в Благовещение я узнала, что жду ребенка", — рассказала актриса.

Жизнь с дочерью Майей

Сейчас Елена Захарова воспитывает дочь Майю. Актриса не ограничивает наследницу в выборе увлечений. Девочка занимается спортом, ходит на танцы и посещает курсы рисования.

Личная жизнь актрисы

Елена Захарова родилась 2 ноября 1975 года. Она известна по ролям в фильмах "Женская собственность", "Золушка в сапогах" и сериале "Моя прекрасная няня". Актриса была замужем за бизнесменом Сергеем Матесяном, но брак распался.

Официально у Захаровой двое детей: старшая дочь Анна (умерла в младенчестве) и младшая Майя (родилась в 2016 году). Имя отца Майи актриса не раскрывает.