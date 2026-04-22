«Подумала, что все — конец»: дочь Заворотнюк чуть не отдала имущество мошенникам

Дочь Анастасии Заворотнюк уже во второй раз столкнулась с действиями мошенников. На этот раз Анна Заворотнюк едва не лишилась всего своего имущества.

Анна призналась, что регулярно общается с курьерами — они навещают ее по несколько раз за день. Не так давно ей поступил звонок: собеседник представился сотрудником службы доставки и попросил продиктовать код — девушка выполнила просьбу, будучи уверенной в подлинности обращения.

После этого Анна Заворотнюк проверила банковские приложения и портал «Госуслуги»: на тот момент никаких подозрительных операций не обнаружилось.

Однако спустя некоторое время на электронную почту пришло письмо якобы от некоего департамента. В нем утверждалось, что она одобрила передачу своего имущества неизвестному мужчине.

"У меня сердце ушло в пятки, подумала, что все — конец. Я звоню персональному менеджеру в банке. Он меня успокоил, объяснил, что пока нет ничего страшного, это только первый этап у мошенников", — написала она в своем Telegram‑канале.

По словам Заворотнюк, злоумышленники продолжали ей звонить, но она приняла решение игнорировать входящие вызовы. Своих подписчиков Анна призвала быть очень осторожными.

Анна Заворотнюк сейчас наслаждается материнством. Год назад, второго апреля, на свет появился ее сын Марсель. В день рождения малыша Анна показала его новое фото.

