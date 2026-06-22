Подругу Дианы Шурыгиной и ее немецкого продюсера задержали в Москве

В Москве задержали подругу Дианы Шурыгиной, участницу съемок контента для взрослых Настю Холод (настоящее имя — Анастасия Овсянникова) и ее продюсера из Германии.

За что задержали подругу Дианы Шурыгиной

Как сообщает Telegram-канал Mash, 24-летнюю уроженку Хабаровска, известную под псевдонимом Настя Холод, поместили под домашний арест по обвинению в незаконном изготовлении порнографических материалов. Девушка не согласна с решением суда и подала апелляцию.

Анастасия занималась модельным бизнесом еще со школы, а несколько лет назад переключилась на создание взрослого контента.

И немецкого продюсера

Также был задержан 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер, выполнявший функции менеджера Насти Холод.

В его послужном списке — оформление видов на жительство и ПМЖ в европейских странах для россиян, покинувших страну после изменения мировой повестки.

Кроме того, он выступал со стендапом, где, по данным источника, позволял себе шутки, противоречащие ценностям России.

Напомним, в июне за распространение порнографических материалов задержали и саму Диану Шурыгину. Ее отправили под домашний арест до 19 июля. Если вина Дианы будет доказана, девушке грозит до шести лет лишения свободы.