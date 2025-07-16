Подруга Виктории Исаковой рассказала о последних минутах жизни Юрия Мороза

Близкая подруга Виктории Исаковой поделилась подробностями последних дней жизни Юрия Мороза. Известный кинопродюсер скончался после продолжительной болезни, мужественно работая до самого конца.

В его последние минуты, по ее словам, рядом были любимая жена и дочь, Дарья Мороз. Уход Мороза был мирным и спокойным.

Во время обсуждения смерти Мороза в Центральной клинической больнице Виктория Исакова, несмотря на попытки сохранять внешнее спокойствие и улыбаться, не смогла сдержать эмоций и едва не расплакалась. Корреспондент Teleprogramma.org заметила, как она быстро надела солнцезащитные очки и удалилась.

Мама Виктории Исаковой, которая души не чаяла в зяте, выразила благодарность:

"Спасибо Юре за счастье моей Вики, за мою внучку Варечку".

Даже в последние дни Юрий просил своих близких не плакать, а быть счастливыми. Это желание остается главным напутствием для его семьи.

Глава Первого канала Константин Эрнст, пришедший на церемонию с женой Софьей, также поделился своими воспоминаниями о Юрии. Он отметил, что Юрий был умным, он был очень любим. Он был достаточно интеллигентным человеком. Несмотря на трагедии в жизни, Юрий нашел свое счастье в семье.

Прощание с Юрием стало не только моментом печали, но и встречей для тех, кто знал его как светлого и любящего человека. Все они уверены, что его свет будет сопровождать их на протяжении всей жизни.