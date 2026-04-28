Подруга убитой жены артиста Бенграфа: «Она устала от его нытья и несостоятельности»

9 апреля в подмосковных Мытищах произошла трагедия — была убита 23-летняя визажист Евгения Эктова. Убийцей оказался ее супруг, актер Владислав Бенграф. Перед гибелью Евгения успела нанести ему ответные смертельные травмы.

О том, как романтические отношения двух творческих людей обернулись трагедией, журналистам MSK1.RU рассказала Кристина Новикова — педагог по макияжу и близкая подруга погибшей.

Почему Евгению Бенграф называли «Солнышком»

Кристина рассказала, что была знакома с Евгенией на протяжении трех с половиной лет. Погибшую она описывает одним словом — «Солнышко».

По словам Кристины, Евгения была невероятно жизнерадостным человеком, который всегда улыбался и радовался даже мелочам, например цветку на дереве.

Отношения Евгении с Владом сильно изменили девушку. Вначале все складывалось красиво, но со временем Влад стал требовать к себе все внимание и безраздельное время Жени. Она начала уставать от этого.

Влад, по словам Кристины, «душил» жену своей любовью — постоянно хотел быть рядом, не давал ей возможности побыть одной. Евгения же признавалась подругам, что хочет расстаться, так как больше не может выносить такого давления.

Из-за этих отношений она впала в депрессию, и близкие пытались помочь ей выбраться из этого состояния.

В конечном итоге пара помирилась, и Владислав сделал Евгении предложение. И вот тогда-то нужно было задуматься о первых тревожных звоночках.

Каким был Владислав Бенграф в отношении с женой Евгенией

Подруги Евгении Бенграф интересовались, не проявлял ли Влад агрессии, но Женя всегда отвечала отрицательно. По ее словам, он никогда не демонстрировал даже намека на физическую агрессию. Даже наоборот…

Как вспоминала одна из подруг, Евгения считала, что в мужчине должен быть внутренний стержень, но Владу этого как раз не хватало.

По словам Кристины, он не умел жить самостоятельно. Женя говорила ему: «Я не готова быть твоей кислородной подушкой».

По мнению Кристины, он полностью растворился в ее жизни: ее друзья стали его друзьями, ее мама — его мамой, ее работа — его работой. Куда бы она ни пошла, он следовал за ней.

В театре многие отмечали, что Влад раздражал окружающих, хотя самому ему казалось, что он со всеми в хороших отношениях, тогда как на самом деле дружила именно Женя.

Со временем различия между супругами становились все более очевидными. Подругам казалось, что Евгении от жизни нужно гораздо больше, чем Владиславу.

Она работала с полной самоотдачей, вызывая восхищение окружающих своим трудоголизмом, не ограничивала свою деятельность работой в театре «ФЭСТ». Тогда как Владислав, по словам Кристины, не стремился к дополнительным заработкам.

Он ходил только на репетиции, а после них отдыхал дома. Так, Евгения зарабатывала больше 100 000 рублей, тогда как Влад – не больше 30 000.

В итоге разрыв между ними стал слишком велик. Девушка приняла решение о разводе и сообщила об этом матери. По словам Кристины, ее подруга просто устала.