Подруга Самойловой рассмешила рассказом о ее молодости: «Она хотела отдохнуть»

По словам Крестьяниновой, она познакомилась с Самойловой в ночной жизни Северной столицы.

«Оксану мне представили в ночной жизни. Я выступала в клубе, это было время, когда все тусили. Она тогда только приехала в Петербург», — вспомнила певица.

Снимать жилье вместе предложила сама Оксана — она с удовольствием сопровождала подругу на гастролях, потому что ей «нравилась среда артистов».

Когда ведущий Тимур Еремеев спросил, чем Самойлова занималась в тот период, Крестьянинова ответила уклончиво:

«Мне кажется, это был ее момент отдыха какого-то небольшого».

Эта фраза вызвала оживление в студии. Маргарита Суханкина и Ольга Зарубина переглянулись и начали смеяться, а Суханкина пошутила:

«Отдыхать от отдыха».

Еремеев не унимался: «Совсем молодая девочка, какая жизнь „до“, жизнь „после“? А отдых-то от чего? Она приехала из Ухты в Питер отдыхать?».

Крестьянинова попыталась защитить подругу:

«Хорошо, а бывает такое, например, что человек ушел с работы? Почему здесь так говорят, как будто она не имеет права? Может, человек просто от жизни устал!».

На это ведущий с иронией заметил, что отдыхать Самойлова «имеет право, она это делает регулярно до сих пор». Аскольд Запашный и другие гости студии тоже улыбались.

Еремеев также поинтересовался, как «уставшая» Самойлова платила за съемное жилье. Крестьянинова ответила, что аренда в Петербурге стоила недорого, а деньги Оксане давали родители. По ее словам, Самойлова приехала в Питер, чтобы «сменить жизнь», и всегда хотела семью.

Отдельно профайлер-физиогномист Александр Петров спросил певицу, почему она так тщательно подбирает слова, будто боится Самойловой. Крестьянинова ответила, что никого не боится, но заранее обдумывает речь, чтобы не сказать лишнего.

Напомним, Оксана Самойлова родилась в Ухте, училась на факультете «связи с общественностью», но бросила вуз на третьем курсе и переехала в Москву, а затем в Петербург.

По одной из версий, в столице она работала моделью, по другой — предлагала эскорт-услуги. С Джиганом она познакомилась в ночном клубе, и уже на следующий день они стали жить вместе.

В браке у них родились четверо детей. В 2025 году Самойлова подала на развод, а в 2026-м в их семье произошел громкий скандал со стрельбой, после которого она подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа.