Подруга погибшей жены актера Бенграфа: «Он вытирал пол собой»

Подруга Евгении Кристина Новикова в беседе с MSK1.RU рассказала, что девушка хотела уйти от мужа еще до свадьбы — она устала от его навязчивого внимания.

«Он постоянно хотел быть рядом, не давал дышать. Она нам говорила: «Я хочу расстаться, я так больше не могу, он не дает мне даже побыть одной». Она из-за этого впадала в депрессию, мы пытались ее из этого вытащить», — поделилась Кристина.

Тогда Владислав сделал предложение, и союз удалось сохранить. Но проблемы никуда не делись. Друзья отмечают: актер никогда не поднимал руку на жену и не проявлял агрессии, однако его поведение было странным.

«У него были странные моменты, но агрессии никогда не было. Женя говорила, наоборот. Когда она просила расстаться — он в ногах валялся, пол вытирал собой. Она поражалась. И расстаться она очень давно хотела, но он на свидания водил, цветы дарил, показывал, как исправляется. И она прощала много-много раз. Он жил ее жизнью. Он хотел, чтобы ему 24/7 уделяли внимание», — вспоминала подруга.

Окружающие описывают Евгению как жизнерадостную и целеустремленную девушку. Она много работала и даже смогла самостоятельно купить квартиру.

«Не было дня, чтобы она не работала. Она однажды сломала ногу из-за того, что каталась на катке — и даже тогда она, хромая, взяла рабочий проект. Очень грустно видеть, что Владина мама пишет про Женю грязь в Интернете. Он работал в театре на 30 тысяч рублей, а она зарабатывала больше 100 тысяч», — говорит Кристина.

Вечером 18 апреля пути супругов разошлись. Евгения отправилась к подруге на гендер-пати, Владислав заехал в театр, затем встретился с друзьями. Около часа ночи он приехал к жене в квартиру, где начался финальный конфликт. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство и смертельное ранение.

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров назвал произошедшее страшной, но обыденной историей.

«Женщина хотела уйти, готовила развод. А конфликт перерос в фехтование. Необычно здесь только одно: оба отправились в морг. А не один на тот свет, а второй — за решетку. Тут оригинально то, что оба отправились в морг, а не один в морг, а другой в тюрьму. Ревность — одна из самых частых причин для бытовухи и таких тяжелых последствий», — пояснил эксперт.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На месте происшествия изъяты ножи, назначены судебные экспертизы.