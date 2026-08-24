Подруга Елены Товстик: «Она сама предложила мужу подругу»

По словам девушки, именно она стала невольной участницей драмы, которая разрушила, казалось бы, идеальный брак.

Все началось со странного предложения Елены Товстик, которая позвала 22-летнюю подругу в постель к своему мужу Роману. Мария, известная триатлонистка, призналась, что была шокирована, но не отказалась, а предложила устроить «генеральную репетицию» с другим мужчиной, чтобы набраться опыта.

Елена согласилась и сама подыскала кандидата — известного женатого спортсмена Илью Слепова.

«Генеральная репетиция произошла… Лена так потихонечку разгонялась, набирала обороты», — рассказала Эстер-Трубицына.

Встреча со Слеповым прошла успешно, после чего подруги отправились в гостиницу «Украина» к Роману Товстику. Мария добавила, что была «разогретой» и готовой.

По ее словам, Елена сама подталкивала ее к близости с мужем. Однако позже Роман узнал об измене супруги и подал на развод, хотя самому ему изменять было разрешено, утверждает Мария.

Развод Романа и Елены Товстик произошел в октябре 2025 года. Причиной стал уход бизнесмена к Полине Дибровой, которая незадолго до этого развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Елена публично обвиняла бывшую подругу в разрушении семьи, но теперь выясняется, что и сама Товстик была далека от идеала.

По словам Марии, Елена приглашала Слепова на детские праздники в их дом, хотя знала о его связи с подругой. Сама Эстер-Трубицына перестала общаться с семьей Товстиков после того, как Елена отправила ее к массажисту, который начал приставать к девушке.

Триатлонистка утверждает, что ее целью сейчас является предостережение молодых девушек от подобных ошибок. История семьи Товстиков, которая казалась образцовой, оказалась полна скандальных тайн.

Роман и Елена воспитывают шестерых общих детей, но их развод стал одним из самых громких в светской хронике. Сейчас бывшие супруги продолжают выяснять отношения через соцсети и суды, а их любовница, наконец, решила рассказать свою версию событий.