Подписчики Лерчек заподозрили, что сын от Луиса на самом деле похож на Артема

Однако вместо поддержки значительная часть подписчиков принялась обсуждать внешность малыша.

Пользователи Сети заметили, что черты лица ребенка удивительным образом напоминают не Луиса, а бывшего супруга Валерии — Артема Чекалина.

«Странно, но мальчик очень похож на Артема. Глаза, форма лица — просто копия», «Вы посмотрите на Даниэля, это же бывший муж. Луис тут явно не при чем», «Похоже, гены сильнее», — написали некоторые комментаторы.

Другие, впрочем, сочли подобные догадки бестактными.

«Ребенок маленький, все дети похожи на всех», «Какая разница, кто отец? Главное, что Лера счастлива», «Прекратите писать гадости, мальчик очарователен», — вступились за блогера подписчики.

Ни сама Лерчек, ни ее партнер Луис Сквиччиарини (который является официальным возлюбленным блогера) публично не комментировали сомнения фолловеров.

Напомним, Валерия Чекалина и Артем Чекалин развелись в начале 2026 года. Сейчас Артем отбывает наказание в колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов и незаконной банковской деятельности.

Сама Валерия находится под домашним арестом, но из-за тяжелой болезни (у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии) уголовное дело в отношении нее приостановлено.

Луис Сквиччиарини — аргентинский танцор, который поддерживает Валерию на протяжении всей ее болезни. Именно он был рядом с блогером во время родов и помогал ей проходить первые, самые тяжелые этапы химиотерапии. Пара живет вместе и воспитывает сына Даниэля, родившегося в феврале 2026 года.