Подольская — о младшем сыне от Преснякова: "Владелец моего сердца и коленок"

43‑летняя Наталья Подольская и 57‑летний Владимир Пресняков отметили пятый день рождения младшего сына Ивана и поделились в личном блоге трогательным семейным видео. Утром мальчик участвовал в домашнем квесте: по дому спрятали небольшие сюрпризы, которые он с интересом разыскивал и распаковывал.
Что Подольская сказала о сыне
Наталья Подольская трогательно обратилась к сыну в его день рождения. Она назвала Ивана любовью своей жизни. Малыш, по признанию звездной мамы, растет очень ласковым, он обожает обниматься и считает, что родился, чтобы любить.
"Мой официальный обожатель и абсолютный владелец моего сердца и коленок. Самый ласковый, заботливый, внимательный помощник на свете", — поделилась Наталья Подольская в личном блоге.
Наталья Подольская с сыном Ваней. Фото: соцсети Натальи Подольской
Что сказал о сыне Владимир Пресняков
Владимир Пресняков в личном блоге тоже поздравил маленького наследника с первым юбилеем. Звездный отец пожелал, чтобы Ваня принес в этот мир радость, доброту и любовь. Пресняков признался сыну в любви и пообещал, что всегда будет рядом с ним.
"Я очень рад и счастлив, что ты выбрал именно меня своим папой", — написал Владимир Пресняков в личном блоге.
Сколько детей у Подольской и Преснякова
У Натальи Подольской и Владимира Преснякова два сына. Старшему наследнику пары, Артемию, летом этого года исполнилось десять лет. В его день рождения Наталья и Владимир устраивали праздник в морском стиле.
Подольская и Пресняков поженились в 2010 году. Минувшим летом они устраивали вторую свадьбу, отметив таким образом пятнадцатилетие создания своей семьи.
У пары долго не было детей. Подольская и Пресняков ездили по монастырям. Молились в Иерусалиме у Стены Плача. И через некоторое время на свет появился их сын Артемий, а затем и Ваня.
Пару Натальи Подольской и Владимира Преснякова считают гармоничной и крепкой. Сейчас супруги принимают участие шоу 'Голос. Дети' в качестве наставников. Специально для них Первый канал сделал кресла 'сиамских близнецов'.
А вы рады семейному счастью Натальи Подольской и Владимира Преснякова? Ответьте в комментариях.
