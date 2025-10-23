Подольская — о младшем сыне от Преснякова: "Владелец моего сердца и коленок"

Что сказал о сыне Владимир Пресняков

Владимир Пресняков в личном блоге тоже поздравил маленького наследника с первым юбилеем. Звездный отец пожелал, чтобы Ваня принес в этот мир радость, доброту и любовь. Пресняков признался сыну в любви и пообещал, что всегда будет рядом с ним.

"Я очень рад и счастлив, что ты выбрал именно меня своим папой", — написал Владимир Пресняков в личном блоге.

Сколько детей у Подольской и Преснякова

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова два сына. Старшему наследнику пары, Артемию, летом этого года исполнилось десять лет. В его день рождения Наталья и Владимир устраивали праздник в морском стиле.

Подольская и Пресняков поженились в 2010 году. Минувшим летом они устраивали вторую свадьбу, отметив таким образом пятнадцатилетие создания своей семьи.

У пары долго не было детей. Подольская и Пресняков ездили по монастырям. Молились в Иерусалиме у Стены Плача. И через некоторое время на свет появился их сын Артемий, а затем и Ваня.

Пару Натальи Подольской и Владимира Преснякова считают гармоничной и крепкой. Сейчас супруги принимают участие шоу 'Голос. Дети' в качестве наставников. Специально для них Первый канал сделал кресла 'сиамских близнецов'.

