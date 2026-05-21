Подольская намекнула на возвращение Преснякова в Россию

21 мая 2026 года внуку Аллы Пугачевой исполнилось 35 лет. В своем микроблоге он опубликовал свежее фото, под которым собрались десятки поздравлений от поклонников и членов семьи. Одной из первых к нему обратилась мать, певица Кристина Орбакайте, написав в соцсетях: «С днем рождения, сыночек».

К теплым словам присоединилась и Наталья Подольская — супруга отца именинника, Владимира Преснякова-младшего.

«С днем рождения, наш чувачок! Ждем встречи!» — оставила загадочный комментарий певица.

За четыре года, прошедшие с момента эмиграции в США, в жизни Никиты произошли серьезные изменения. После 10 лет брака с моделью Аленой Красновой музыкант пережил болезненный развод.

По слухам, причиной расставания стали финансовые трудности и разница во взглядах на будущее.

Сейчас, по данным СМИ, личная жизнь артиста понемногу налаживается. Он нашел новую возлюбленную, с которой съехался, и помогает воспитывать ее маленького сына. В профессиональном плане Никита делает упор на выступления в клубах, исполняя каверы на известные российские хиты, которые пользуются спросом как у соотечественников, так и у местной публики.

Вопрос о возвращении наследника звездной династии на родину поднимается не впервые. Его отец, Владимир Пресняков, уже давно намекал на возможный переезд сына в Москву, однако тот каждый раз откладывал планы из-за контрактов и надежд построить карьеру в Штатах.

Продюсер Леонид Дзюник, комментируя ситуацию, заметил, что Никите было бы разумнее вернуться.

«Двигаться надо каким-то образом. Невозможно покорить мир, если ты ничего еще не сделал на своей родине», — заявил он Teleprogramma.org.

Сам Пресняков, оглядываясь на прожитые годы, признавался, что хотел бы кое-что изменить, но верит, что лучшее у него еще впереди.