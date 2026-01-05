"Поднялась температура — до 38,9": Марк Варшавер вышел на связь после слухов об операции

Накануне новогодних праздников в медийном пространстве начали активно обсуждать состояние 78-летнего руководителя театра "Ленком" Марка Варшавера.

Журналисты утверждали, что Варшавер перенес хирургическую операцию, в ходе которой ему удалили доброкачественное новообразование. Эти сведения мгновенно разлетелись по Интернету, породив множество вопросов и версий о серьезности ситуации и необходимости экстренного медицинского вмешательства.

Чтобы пресечь распространение непроверенных данных и успокоить общественность, Марк Варшавер лично дал комментарий.

Он решительно опроверг слухи о проведенной операции по удалению опухоли, назвав эту информацию не соответствующей действительности.

Однако театральный деятель не стал отрицать сам факт обращения к врачам. Он пояснил, что действительно посещал медицинское учреждение, но по иному, не связанному с хирургией, поводу.

"В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура — до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было. Подобные ложные сообщения распространяют уже не первый раз", - заявил Варшавер агентству ТАСС .

Также руководитель театра заверил всех, что чувствует себя хорошо, тем самым сняв напряженность, возникшую вокруг его здоровья.