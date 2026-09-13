«Поделим между всеми»: мать Пьера Нарцисса согласилась отдать наследство его вдове и дочери

Четыре года прошло с момента ухода Пьера Нарцисса — певца, чье имя прочно связано с хитом «Шоколадный заяц» и эпохой «Фабрики звезд». За это время утихли первые волны скорби, но вопрос о наследстве оставался открытым — и для близких, и для поклонников. Наконец, стороны пришли к согласию: мать артиста готова разделить имущество с его вдовой, дочерью и внебрачным сыном. Рассказываем, как именно распределятся активы общей стоимостью 130 миллионов рублей и что стоит за этим непростым решением.

Разделение наследства Пьера Нарцисса, участника второго сезона «Фабрики звезд», скончавшегося летом 2022 года в возрасте 45 лет, наконец обретает четкие контуры. По словам директора артиста Сергея Дворцова, мать певца согласилась на раздел имущества, и сейчас юристы дорабатывают необходимые документы. Уже в ближайшие пару месяцев ожидается финальная встреча: мать Пьера и его 21‑летний внебрачный сын Андре прилетят из Африки в Россию, чтобы поставить подписи и закрыть вопрос.

Согласно достигнутым договоренностям, распределение будет следующим: часть дома отойдет дочери артиста Каролине‑Кристель, другая часть — Андре. Чайная плантация станет собственностью матери Пьера, а денежные средства разделят между всеми наследниками.

«Она пришла к общему нашему мнению, чтобы разделить наследство Нарцисса. Часть дома достанется Каролине, другая — Андре. Чайная плантация достанется матери, а денежные средства мы поделим между всеми», — пояснил Дворцов.

Он также уточнил, что лететь в Камерун не придется: «Сейчас у нас дорабатывают юристы определенные бумаги, и мы уже выходим на финишную прямую. Могу сказать, что ближайшая встреча может состояться через месяца два или даже пораньше. Нам не придется лететь в Камерун. Сюда прилетит мать Пьера вместе с Андре».