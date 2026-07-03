«Подбирает новый имидж»: избранница Диброва рассказала о его состоянии после эпичного падения с лестницы

Волнение поклонников Дмитрия Диброва в последние недели буквально витало в воздухе: каждый слух, каждая строчка в новостной ленте воспринимались как жизненно важная деталь. Состояние телеведущего после срочной госпитализации не давало покоя ни близким, ни многотысячной армии зрителей, привыкших видеть его уверенным и энергичным в кадре. И вот, когда напряжение достигло пика, долгожданное успокоение пришло из самого надёжного источника — от избранницы артиста.

Нутрициолог Екатерина Гусева не стала ограничиваться сухими фразами: она открыто обратилась к тем, кто искренне переживал за Дмитрия, и поделилась обнадеживающими новостями. Она дала понять, что за Диброва можно не волноваться. С ним все хорошо. И более того, шоумен уже занят сменой имиджа. Дибров ходит по ТЦ и выбирает себе новые наряды.

«Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля», — написала девушка.

Гусева показала Диброва в черно-белом стильном луке. И с новой укладкой. Выглядит телеведущий действительно неплохо.