«Подбирает новый имидж»: избранница Диброва рассказала о его состоянии после эпичного падения с лестницы

Волнение поклонников Дмитрия Диброва в последние недели буквально витало в воздухе: каждый слух, каждая строчка в новостной ленте воспринимались как жизненно важная деталь. Состояние телеведущего после срочной госпитализации не давало покоя ни близким, ни многотысячной армии зрителей, привыкших видеть его уверенным и энергичным в кадре. И вот, когда напряжение достигло пика, долгожданное успокоение пришло из самого надёжного источника — от избранницы артиста.
Нутрициолог Екатерина Гусева не стала ограничиваться сухими фразами: она открыто обратилась к тем, кто искренне переживал за Дмитрия, и поделилась обнадеживающими новостями. Она дала понять, что за Диброва можно не волноваться. С ним все хорошо. И более того, шоумен уже занят сменой имиджа. Дибров ходит по ТЦ и выбирает себе новые наряды.
«Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля», — написала девушка.
Гусева показала Диброва в черно-белом стильном луке. И с новой укладкой. Выглядит телеведущий действительно неплохо.
Новый имидж Дмитрия Диброва. Фото: соцсети
Напомним, что причиной недавней госпитализации Дмитрий Диброва стал несчастный случай, произошедший во время вечеринки. По данным СМИ, Дмитрий Дибров находился в гостях — мероприятие проходило в загородном доме, где собралась теплая компания друзей и коллег. В какой‑то момент телеведущий стал спускаться по лестнице, и, по свидетельствам очевидцев, на одном из пролетов он потерял равновесие.
Обстоятельства падения до конца не прояснены: одни говорили о скользкой поверхности ступеней, другие — о том, что в полутемном коридоре было сложно сориентироваться. В результате Дибров упал, получил травмы, потребовавшие срочной медицинской помощи, и был доставлен в больницу. Сейчас, судя по словам Екатерины, худшее позади, и артист постепенно возвращается к привычной жизни.
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