«Подарил мне не просто шанс»: Валерия сделала признание об участии Иосифа Кобзона в ее жизни и карьере

Сегодня Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. Для миллионов людей эта дата — повод вспомнить легендарного артиста, чье имя стало частью культурного кода страны. А для певицы Валерии 11 сентября — день особенный: она вспоминает не просто мэтра эстрады, а своего главного наставника, человека, который в решающий момент поверил в неё и изменил ее судьбу.
Валерия призналась, что для нее Кобзон — прежде всего Учитель с большой буквы. Еще в юности он первым разглядел в ней то, что она сама тогда едва осознавала, и взял к себе в класс. По словам певицы, Иосиф Давыдович подарил ей не просто шанс — он буквально распахнул перед ней дверь в профессию, на большую сцену, в ту самую жизнь, о которой она мечтала.
«Он подарил мне не просто шанс — он открыл дверь в профессию, на большую сцену, в жизнь, о которой я мечтала», — призналась Валерия в личном блоге.
Артистка подчеркнула: на нашем пути встречаются разные люди. Одни становятся просто эпизодом, мимолетным знакомством, другие — определяют весь дальнейший путь. Именно таким определяющим человеком для Валерии стал Иосиф Кобзон. Его отношение к делу, его профессионализм, достоинство и абсолютная преданность музыке стали для молодой певицы настоящей школой — не только вокальной, но и жизненной.
Иосиф Кобзон. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
«Есть люди, которые просто встречаются на нашем пути. А есть те, кто этот путь определяет», — отметила Валерия.
И именно к числу вторых она относит Иосифа Давыдовича.
Певица с глубокой благодарностью вспоминает не только уроки мастерства, но и тот бесценный пример служения искусству, который показал ей Кобзон. Она признается, что бесконечно благодарна ему за веру в нее, за строгую, но бережную поддержку, за умение разглядеть потенциал и дать ему раскрыться.
В своем обращении к ушедшему мастеру Валерия говорит искренне и тепло.
«С днем рождения, Мастер! 89 лет — это дата. А память о вас — вне времени», — призналась Валерия.
В этих словах — и светлая грусть, и безусловное уважение, и любовь к человеку, который навсегда остался для нее эталоном артиста и личности.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве. На момент смерти ему было 80 лет (он не дожил 12 дней до своего 81-го дня рождения).
Причина смерти — прогрессирование онкологического заболевания. У артиста был рак предстательной железы. О проблемах со здоровьем стало известно в 2005 году. С тех пор он долго боролся с болезнью: перенес несколько операций (в том числе за рубежом) и курсы химиотерапии. В конце июля 2018 года состояние резко ухудшилось, Кобзона госпитализировали, позже он впал в кому. За две недели до смерти его жизнеспособность поддерживалась только аппаратами.