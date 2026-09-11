«Подарил мне не просто шанс»: Валерия сделала признание об участии Иосифа Кобзона в ее жизни и карьере

Сегодня Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. Для миллионов людей эта дата — повод вспомнить легендарного артиста, чье имя стало частью культурного кода страны. А для певицы Валерии 11 сентября — день особенный: она вспоминает не просто мэтра эстрады, а своего главного наставника, человека, который в решающий момент поверил в неё и изменил ее судьбу.

Валерия призналась, что для нее Кобзон — прежде всего Учитель с большой буквы. Еще в юности он первым разглядел в ней то, что она сама тогда едва осознавала, и взял к себе в класс. По словам певицы, Иосиф Давыдович подарил ей не просто шанс — он буквально распахнул перед ней дверь в профессию, на большую сцену, в ту самую жизнь, о которой она мечтала.

«Он подарил мне не просто шанс — он открыл дверь в профессию, на большую сцену, в жизнь, о которой я мечтала», — призналась Валерия в личном блоге.

Артистка подчеркнула: на нашем пути встречаются разные люди. Одни становятся просто эпизодом, мимолетным знакомством, другие — определяют весь дальнейший путь. Именно таким определяющим человеком для Валерии стал Иосиф Кобзон. Его отношение к делу, его профессионализм, достоинство и абсолютная преданность музыке стали для молодой певицы настоящей школой — не только вокальной, но и жизненной.