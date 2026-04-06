Почти 480 тысяч за сумочку: Татьяна Брухунова показала наряды на 1,5 миллиона рублей

Татьяна Брухунова представила в соцсетях подборку образов на неделю. Журналисты " Звездач " подсчитали, сколько стоят самые дорогие вещи из ее гардероба, и пришли к выводу: Брухунова не привыкла себе отказывать.

Самым дорогим предметом гардероба оказалась сумка Miu Miu. Ее стоимость — почти 480 тысяч рублей. На втором месте — туфли Christian Louboutin, которые оцениваются примерно в 300 тысяч.

При этом Брухунова, по ее словам, не гонится исключительно за люксом. Некоторые вещи она покупает в массмаркете. Например, простую футболку или джинсы. Но обувь и сумки предпочитает только дорогие.

В подборку попали и другие аксессуары. Например, самая бюджетная сумочка в коллекции Татьяны — от Chanel. И стоит она, внимание, 120 тысяч рублей. Для обычного человека это целое состояние, но для жены народного артиста, видимо, просто мелочь.

Общая стоимость представленных нарядов, по оценкам, превышает 1,5 миллиона рублей. И это только то, что Брухунова решила показать. Что хранится в ее шкафу за закрытыми дверями, остается только догадываться.

Татьяна Брухунова — бывшая помощница и директор Евгения Петросяна. В 2019 году она стала его женой. Разница в возрасте между супругами составляет 44 года (Петросяну 79). У пары есть двое детей — сын Ваган (2019) и дочь Матильда (2021). Брухунова предпочитает вести закрытый образ жизни, но иногда делится в соцсетях моментами из жизни семьи.