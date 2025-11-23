Почему вторая жена Алдонина долго избегала его дочь от Началовой: "Зачем травмировать ребенка?"

Известие о том, что Евгений Алдонин вот уже больше года скрывал свой диагноз стало полной неожиданностью для многих.

Футболист борется с онкологическим заболеванием. По-началу в прессе писали, что у него рак поджелудочной железы, затем, что спортсмен перенес две операции и опухоль находилась в желудке.

Семья Евгения пока никак не комментирует то, что происходит с футболистом. Но уже объявлен сбор средств на его дальнейшее лечение и реабилитацию.

Что известно о состоянии Алдонина

Друг футболиста Дмитрий Булыкин заверил, что он первым узнал эту ужасную новость. И сейчас Евгений нуждается в финансовой поддержке.

"Нужно еще помочь. Поскольку затянулось лечение и выздоровление. Надеюсь, что весь футбольный мир поможет побороть этот недуг нашему Мастеру спорта и хорошему другу, потому что заболевание очень тяжелое. А уже потом мы будем радовать всех в матчах легенд", - заверил он.

Жена Алдонина Ольга происходящее в семье не комментирует. У пары есть двое детей. Также Евгений полностью содержал свою дочку Веру от покойной жены Юлии Началовой.

Что вторая жена Алдонина говорила о падчерице

Ранее жена спортсмена утверждала, что она далеко не сразу решилась познакомиться с Верой. Ольга считала, что девочка итак пережила много потрясений. Она рано осталась без мамы. Также девушка не была уверена, что их отношения с Евгением продолжатся. Только когда Ольга убедилась в том, что Алдонин испытывает к ней искренние чувства, она согласилась познакомиться с Верой. И та охотно приняла новую возлюбленную отца в семью.

"У меня был страх, потому что Женя хотел познакомить меня с Верой очень рано. Я говорила ему: "Давай пока узнаем друг друга. Зачем травмировать ребенка? Каждую девушку знакомить со своей дочерью не надо", - считает Ольга.

Примечательно, что 18-летняя дочка Алдонина Вера пока тоже никак не отреагировала на то, что ее отец борется с раком. Многие переживают за спортсмена, который всегда достойно вел себя по отношению и к Юлии Началовой, и к их общей дочери.

А как вы считаете, почему Вера Алдонина так легко приняла мачеху в семью? Пишите в комментариях.