Почему Владимир Винокур отказался вести новогодние корпоративы?

Известный комик, 77-летний Владимир Винокур, не планирует выходить на сцену. Мэтр отказался выступать в роли ведущего на частных мероприятиях и новогодних корпоративах. Что с ним случилось?

Винокур завершает карьеру?

Владимир Винокур постепенно завершает свою карьеру на сцене. Стало известно, что 77-летний артист отказался от проведения частных новогодних мероприятий. Причина — в плохом самочувствии Винокура.

Сообщается, что обострились давние проблемы с ногами. Каждый шаг дается Владимиру Винокуру с большим трудом. Ему даже стоять очень тяжело.

Он передвигается с опорой на трость. И конечно, больше не может выдерживать мероприятия, во время которых нужно подолгу стоять. Винокур не готов выступать, даже если ему предложат двойной гонорар. Здоровье дороже.

Что случилось с Владимиром Винокуром?

В прошлом году Владимир Винокур перенес разрыв пяточного сухожилия. Травма и по сей день дает о себе знать. Винокур сильно хромает. Эта травма — не первая в жизни Винокура.

В 1992 году артист попал в аварию. У него был вывихнут таз и в двух местах сломана левая нога. После этого Винокур довольно долго восстанавливался.

Выйдет ли Винокур на сцену?

Владимир Винокур пока не готов полностью отказаться от выступлений. Юморист может принимать участия в шоу короткого формата. Винокуру комфортно находиться на сцене не более сорока минут. Его формат сейчас — короткие монологи и пародии. Но таких предложений мало.

По материалам телеграм-канала Mash

