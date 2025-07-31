Почему Варнава и Хрусталев расстались?

Роман Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева продлился около двух лет. Пара начала встречаться в 2012 году. Примерно через полгода влюбленные стали жить вместе. Но надолго их не хватило.

Екатерина рассказывала, что Дмитрий делал ей предложение. Но до свадьбы у них дело так и не дошло. О разрыве с Хрусталевым Екатерина высказывалась максимально корректно. Она говорила, что они не сошлись на эмоциональном уровне.

Артистка добавляла, что относится к экс-избраннику с уважением и трепетно любит его маму.

После разрыва с Варновой Хрусталев женился. Его избранницей стала певица Мария Гончарук.

О семейной жизни шоумен предпочитает не распространяться. В СМИ имя Дмитрия Хрусталева часто мелькает в связи со скандалами. На днях он устроил дебош на борту самолета. Звезду были вынуждены снять с рейса.