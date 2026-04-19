Почему в Кишиневе отменили концерт Макаревича* и Вайкуле: "Потянулись за заработками"

Запланированный в Кишиневе совместный концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, вызвавший неоднозначную реакцию общественности, не состоится. Организаторы объявили об отмене мероприятия, сославшись на технические причины.

Выступление артистов было намечено на 24 апреля. В социальных сетях многие жители Молдовы выступили против этого мероприятия.

В комментариях под анонсами отмечалось, что исполнители ранее не проявляли интереса к республике, и их визит сейчас воспринимается частью аудитории как попытка найти новый источник дохода, а не как культурный жест.

"Потянулись за заработками", - написали про артистов в комментариях.

Что сказали организаторы мероприятия

"Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", - говорится на странице организаторов.

Вместо этого зрителям предлагают концерт группы "Машина времени" 14 июня в Кишинёве. Ранее молдавское Минкультуры обязало подконтрольные учреждения и промоутерские компании заранее согласовывать приглашение зарубежных, особенно из СНГ, артистов для любых культурных мероприятий в стране.

Это решение, по словам ведомства, призвано избежать отмены событий, общественных волнений, проблем с безопасностью или урона для имиджа государственных структур.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента).