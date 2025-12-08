Почему сын Бориса Грачевского подал в суд на 'Ералаш'

Сын режиссера Бориса Грачевского, Максим Грачевский, подал в суд на 'Ералаш'. Пока подробности дела остаются туманными, СМИ сообщают об 'экономических спорах по гражданским правоотношениям'. По всей видимости, речь идет о финансовых претензиях или борьбе за долю в ООО 'Ералаш'.

Доля — от сестры

Ситуация приобретает особую пикантность, учитывая недавние события в жизни Максима Грачевского. Незадолго до подачи иска он стал соучредителем 'Ералаша', получив свою долю от родной сестры. Это само по себе уже вызывает вопросы, ведь ранее Максим от наследства отца отказался. Он сослался на собственные внушительные долги, превышающие миллиард рублей, оставшиеся после банкротства его нефтезавода.

Персона Максима Грачевского, безусловно, заслуживает внимания. Он, как оказалось, является человеком, который умеет выходить из непростых ситуаций. В начале этого года он был признан судом банкротом и освобожден от выплат из-за отсутствия имущества. Таким образом он, казалось бы, очистил свое финансовое прошлое.

Борис Грачевский и по сей день учредитель 'Ералаша'

Однако есть и другая сторона медали. Сам Борис Грачевский, несмотря на свою кончину почти пять лет назад, до сих пор числится учредителем 'Ералаша'. Наследство режиссера, по всей видимости, до сих пор не поделено между наследниками. На этом фоне возникают вопросы о судьбе доли в киножурнале для младших детей Грачевского — мальчика и девочки, рожденных от его молодых жен. Нет никакой ясности, получат ли они что-либо от 'Ералаша', главного детища их отца.

Будет ли судебный иск Максима Грачевского к 'Ералашу' иметь серьезные последствия для будущего киножурнала? Смогут ли младшие дети Бориса Грачевского получить свою долю наследства или им предстоит лишь расплачиваться по долгам отца? Эти вопросы пока остаются открытыми, и мы будем следить за развитием событий.