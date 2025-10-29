Почему Роману Попову не хватало внимания друзей: чувствовал, что его бросили

В окружении Романа Попова не скрывают, что тот чувствовал себя одиноким, когда лечился от рака. Хотя рядом с ним была мама, жена Юлия и трое детей, ему также не хватало общения с друзьями. Особенно с теми, с кем он снимался в сериалах.

Почему Попову не доставало общения

Многие звездные приятели от него, можно сказать, отвернулись. Возможно, кто-то не хотел влезать в частную жизнь Романа, думая, что ему не до общения. Другие были заняты своими проектами и съемочным процессом. У актеров очень плотный график. Но приятели Попова утверждают, что его оставили один ни один с болезнью.

"Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он заболел тяжело, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел. Поэтому Ромка не мог переписываться. Но человеку можно было всегда позвонить: ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет: никто не звонил", — приводит Mk.ru слова друзей Попова.

Его навещали разве что старые верные друзья. Среди них была и продюсер Громова. Она приезжала к актеру каждую неделю. И мама Романа была им очень благодарна. Рядом с приятелями Попов словно расцветал, много шутил, пел, рассказывал анекдоты. И все время вспоминал свое детство. Роману было важно делать вид, что никакой болезни нет. При этом жена актера выставила на продажу их трехэтажный таунхаус в Красногорске. Она хотела оплатить его лечение.

"Он осознавал, что в такой непростой момент фактически многие звездные друзья его бросили. Где-то за месяц до ухода с ним разговорились на эту тему. Он ответил: "Ну и где они все?" Так грустно стало от этого", — отметил приятель Попова.

Что случилось с Поповым

Личная жизнь актера была наполнена трудностями и радостью одновременно. В 2018 году у него была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга, которую врачи смогли удалить. Однако процесс восстановления оказался длительным и болезненным.

Этим летом жена Попова заявила, что у него произошел рецидив опухоли, и ситуация оказалась гораздо сложнее, чем раньше. Это вызвало широкий общественный резонанс и поддержку поклонников. Последняя неделя жизни Попова проходила тяжело, несмотря на усилия врачей.

Так, последствия хирургического вмешательства из-за прободной язвы желудка привели к значительному ухудшению состояния здоровья Попова. Операция прошла успешно, но организм не выдержал нагрузок, и актер скончался вечером 28 октября в одной из больниц. До этого некоторое время он был в коме.