Почему Прохор Шаляпин встречается с бабушками?

Шоумен Прохор Шаляпин в одном из интервью раскрыл причины, по которым общается с женщинами определенной возрастной категории.

Он рассказал, что делает это ради собственной же репутации. А та помогает ему зарабатывать деньги. Прохора Шаляпина постоянно звали на ТВ в ток-шоу рассказывать о похождениях со старушками.

"Я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве", — говорил Прохор Шаляпин в интервью на YouTube-канале 'ШоуДо'.

На одной из возрастных дам Шаляпин даже женился. С 2013 по 2015 год Прохор состоял в браке с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Парочка вместе ходила по шоу. Супруги с удовольствием рассказывали о своей семейной жизни.