Почему певице Анастасии не дают пенсию: "Я все эти сорок лет вкалывала как лошадь"

60-летняя певица Анастасия хочет выйти на заслуженный отдых. Однако знаменитость уже несколько лет не может добиться того, чтобы ей выплачивали пенсию.

Обратилась в Пенсионный фонд

Выйти на пенсию артистка хотела еще три года назад. Тогда ей было 57 лет. Но получила отказ.

"Сказали, что ежемесячные выплаты мне еще не положены из-за недостатка стажа", — приводит Mk.ru слова Анастасии.

Певице посоветовали прийти снова, когда ей исполнится 60 лет. Это знаменитость и сделала. Она была уверена, что на этот раз ей точно начислят положенные выплаты.

Однако теперь Анастасии указали на то, что обратиться за пенсией она сможет только через пять лет. Это связано с изменением пенсионного законодательства. Певице снова не могут начислить выплаты от государства. Ей не хватает стажа.

"Я 'прочесала' практически всю страну вдоль и поперек"

Артистка заверила, что все эти годы она честно трудилась. Причем все ее концерты были не "черные", когда деньги просто кладут в карман, а "белые". За все Анастасия должна была платить государству отчисления.

"Я все эти сорок лет вкалывала как лошадь. Куда все эти деньги девались? За эти годы у меня вышли две пластинки и восемь альбомов. Я начала работать еще в СССР. Помимо гастрольной деятельности три года трудилась в театре и четыре года училась — это тоже в стаж идет", — заявила певица.

С такой ситуацией Анастасия столкнулась из-за пожара в ее доме. Тогда в огне сгорели все важные документы, включая трудовую книжку. Для того чтобы выйти на пенсию, знаменитости нужно собрать и предоставить в фонд все справки за 35 лет ее творческой деятельности. Это, как говорит артиста, просто невозможно.

"Мы составили заявление — получился целый опус. Но никакого результата. Мне очень жалко даже не себя: я последний кусок хлеба не доедаю", — резюмировала Анастасия.

Мы также писали, что у Аллегровой пенсия 70 тысяч рублей, а у Диброва — 40 тысяч рублей. Кроме того, звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова рассказала, что ее пенсия чуть меньше 18 тысяч рублей. Подробности тут.