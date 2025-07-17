Почему на самом деле Лепс отложил женитьбу на 19-летней Авроре

62-летний Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Кибу отложили свадьбу, запланированную на лето. Причиной стало активное участие певца в открытии нового столичного бара, требующего значительных финансовых вложений.

Несмотря на задержку торжества, Лепс подтвердил серьезность своих намерений относительно Авроры. Год назад певец сделал девушке предложение, подарив бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей.

В то время Аврора готовилась к поступлению в лондонский колледж моды, где сейчас обучается дизайну. И, как она утверждает, расстояние не стало преградой для их отношений.

Лепс, к свою очередь, заявляет, что стремится к крепкой семье и планирует общих детей. Артист уделяет внимание своему здоровью, отказавшись от вредных привычек и начав заниматься спортом.

В итоге церемония отложена на неопределённый срок, что породило еще больше спекуляций. И без того непростые отношения пары с колоссальной разницей в возрасте в 43 года вызывали бурное обсуждение как среди поклонников, так и в близком окружении артиста.

Лепс, имеющий за плечами два брака, не впервые оказывается в центре внимания общественности. Его звездный путь был тернист и долог, признание пришло к нему уже в зрелом возрасте.

Первый брак со Светланой Дубинской, подаривший ему дочь Ингу, быстро распался.

Второй брак с Анной Шаплыковой продлился 20 лет, у супругов родились трое детей — Ева, Иван и Николь. Несмотря на видимость идеальной семейной жизни, они развелись в 2021 году.