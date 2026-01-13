Почему Милош Бикович расстался с Аглаей Тарасовой: настоящая причина

Сербский актер Милош Бикович, ставший звездой российского кино, несколько лет назад завел роман с Аглаей Тарасовой на съемках фильма "Лед". Пара выглядела идеально: они вместе смеялись над разницей культур, Тарасова даже начала учить сербский язык, а их отношения одобрила мама Аглаи, Ксения Раппопорт.

Однако через полтора года пара неожиданно распалась. Причина была не в ссорах или изменах, а в прозаичных обстоятельствах, общих для многих звездных пар.

Основная причина

Как объяснила сама Аглая Тарасова, их союз разрушили профессиональные обязательства. Оба актера были невероятно востребованы, что привело к постоянным разъездам и съемкам в разных городах и странах.

Они изо всех сил старались выкраивать для друг друга каждую свободную минуту, но со временем этих минут стало катастрофически не хватать для поддержания глубоких отношений.

После расставания актеры сохранили взаимное уважение и дружеское общение, не устраивая публичных скандалов.

Другие романы Биковича: от моделей до юристов

До и после отношений с Тарасовой у Милоша были и другие яркие романы:

Саша Лусс: бурный, но недолгий роман с топ-моделью, начавшийся после благотворительной съемки.

Барбара Таталович: непродолжительные отношения с соотечественницей.

Арина Волошина: расставание с чемпионкой по танцам сопровождалось ее публичными обвинениями, на которые Бикович предпочел не реагировать.

Ивана Малич: роман с юристом из Черногории, который и привел актера к тихому семейному счастью.

Тихая свадьба и настоящее счастье

Именно с Иваной Малич жизнь Милоша Биковича обрела стабильность. В конце 2023 года они тайно поженились, а уже через две недели стали родителями сына Василия.

Сейчас актер, который на экране часто играет ловеласов и сердцеедов, в реальной жизни полностью поглощен ролью мужа и отца, считая это своим главным предназначением.