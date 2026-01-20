Почему Лепс "просел" в цене – в жизни артиста настали сложные времена

По данным источника в индустрии, его концертная активность в начале 2026 года серьезно снизилась, а цена за выступление ощутимо упала.

Резкое падение спроса в феврале

Если осенью 2025 года Лепс, по слухам, запрашивал за часовой концерт около 15 миллионов рублей, то сейчас ситуация изменилась. Как сообщает Telegram-канал Mash , в феврале его менеджмент соглашается на сумму в районе 10 миллионов рублей. И даже такая скидка в 5 миллионов, судя по всему, не сильно помогла.

По информации издания, в феврале у артиста пока что в планах всего два выступления — 4 и 7 числа. При этом целых 22 даты в его графике остаются свободными. Канал даже назвал Лепса одним из самых невостребованных исполнителей в этом месяце, хотя точную причину такого спада популярности не уточняет.

Контекст: а ведь он был вторым по доходам

Ирония ситуации в том, что еще недавно все было иначе. По итогам 2025 года Григорий Лепс занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов России. Его общий доход оценили почти в 909 миллионов рублей.

Эту сумму он заработал, дав за год 79 концертов. Если грубо посчитать, то средний гонорар выходил около 11.5 миллиона за шоу. Лидером же стал Ваня Дмитриенко, который заработал больше (924 млн), но дал почти в два с половиной раза меньше концертов — всего 33. Это значит, что его средний чек за выступление был значительно выше.

Возможные причины: почему интерес мог упасть?

В публичном поле нет единого мнения, почему спрос на концерты Лепса мог снизиться. Эксперты и фанаты строят разные догадки:

Скорее всего, это общая экономическая ситуация: возможно, корпоративные и частные заказчики просто стали более сдержанно тратиться на развлечения.