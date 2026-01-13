Почему Губерниев отказался работать с Загитовой в "Ледниковом периоде": "Все будет на четверочку"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не сможет стать напарником олимпийской чемпионки Алины Загитовой в популярном шоу Первого канала "Ледниковый период".

Ключевая преграда для такого дуэта — контрактные обязательства самого Губерниева. Он работает на медиахолдинг ВГТРК и "Газпром-Медиа", в то время как шоу выходит на Первом канале. Такое сотрудничество между конкурирующими телевизионными площадками считается невозможным.

"Партнер ее мечты — это я": комплимент и сожаление

Губерниев при этом похвалил Загитову и признал, что та сделала большое усилие над собой за последние годы. Он заявил, что проект с его участием мог бы стать для фигуристки большим успехом.

"В "Ледниковом периоде" все будет не так блестяще, как если бы я его вел, но тоже хорошо, на четверочку", — отметил он.

При этом комментатор высоко оценил потенциал Алины как ведущей.

"Конечно, Загитова — хороший ведущий. Она много раз выигрывала самые разные опросы. Алина выросла, она работает над собой".

И тут же добавил с фирменной самоиронией.

"Партнер ее мечты — это я. Я это знаю. В силу вышеперечисленных причин не могу составить ей компанию".

Кто заменит Губерниева? Достойная альтернатива

Несмотря на то, что дуэт с Губерниевым не сложился, у Загитовой будет сильный партнер. Комментатор напомнил, что вести шоу вместе с ней будет другой титулованный фигурист — Алексей Ягудин, что тоже обещает быть интересным сотрудничеством.

Состав участников пока не объявили, но мы расскажем обо всем первыми. Следите за нашими новостями.