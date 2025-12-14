Почему Галустян перестал общаться со Светлаковым: "У Сережи своя хорошая, интересная жизнь"

Михаила Галустяна и Сергея Светлакова в свое время объединяло многое: их творческий тандем полюбился телезрителям в шоу "Наша Russia". Однако сейчас они практически не общаются. Можно сказать, что от былой дружбы не осталось и следа.

Почему Галустян перестал общаться со Светлаковым

У каждого свои проекты, новый круг общения, новые возможности для заработка. Так, Галустян ведет передачи в паре с Ольгой Бузовой. А Светлаков успешно снимался в кино.

"К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была", - заявил Галустян.

Как Галустян проведет Новый год

Юморист собирается много и плодотворно работать вплоть до самого праздника. Расслабляться, как дал понять Галустян, он не намерен. Наоборот, в период карпоративов у звезд есть шанс неплохо подзаработать.

Высказался Михаил и о своей семье. Он поддерживает теплые отношения с женой Викторией, они были в браке восемнадцать лет. Но похоже, что прежние чувства угасли. При этом юморист поддерживает семью финансово.

"Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - отметил комик.

Как живет Светлаков

А Светлаков остается верен своей жене Антонине. Она познакомились еще четырнадцать лет назад на премьере фильма "Камень" в Краснодаре. И спустя два года сыграли свадьбу. У пары есть двое сыновей: 12-летний Илья и восьмилетний Максим. От первой жены Юлии у юмориста есть дочка Анастасия. Сергей не скрывает: с дочкой он мягок, а вот сыновей держит в строгости.

"В их воспитании в большей степени надо добиваться дисциплины. С дочкой чуть помягче", - подметил Светлаков.

Сергей добавил, что с детства учит сыновей уважительно относиться к женщинам. Делает он это на своем примере.

А как вы считаете, почему Галустян перестал общаться со Светлаковым? Пишите в комментариях.