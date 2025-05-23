Почему Диана Гурцкая слепая?

Известная певица Диана Гурцкая родилась в Абхазии 2 июля 1978 года. Она стала четвертым ребенком в большой семье.

Когда Диана была совсем крошкой, ее родители и не подозревали, что у них растет необычный ребенок. Считалось, что Диана Гурцкая такая же, как и все.

Но однажды Диана упала с дивана. Папа с мамой заподозрили, что у их дочери есть проблемы. Малышку обследовали и выяснилось, что она абсолютно ничего не видит.

То есть, слепота Дианы Гурцкая является врожденной. Диана постоянно носит темные очки и на сцене выступает только в них.

В 2003 году Диана Гурцкая перенесла операцию на глазах, после которой стала видеть, но не полностью, а лишь очертания предметов.