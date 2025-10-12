Почему дети Пугачевой могут остаться без паспорта РФ: у двойняшек Гарри и Лизы нет метки в документах

Не так давно детям Аллы Пугачевой — двойняшкам Гарри и Лизе, которых родила Примадонне суррогатная мама, исполнилось по 12 лет.

Почему дети Пугачевой могут остаться без паспорта РФ

Через два года дети шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) должны получить паспорт России. Однако, есть вероятность, что двойняшки Гарри и Лиза останутся без него. И все из-за нового закона, пишет Telegram-канал Mash .

Согласно этому закону от 26 октября 2023 года, вводится отметка о российском гражданстве в свидетельстве о рождении детей младше четырнадцати лет. Без этой пометки нельзя будет выехать за границу или оформить загранпаспорт, а также получить прописку или паспорт.

И когда закон вступил в силу, двойняшки Аллы Борисовны уже перебрались в Израиль. Для того, чтобы Лиза и Гарри Галкины получили возможность оформить гражданство РФ, их родителям нужно подтвердить его через МВД в России, пишет kp.ru. Как поступит Примадонна, пока не известно.

Какую пенсию получает Пугачева

При том, что певица давно живет за границей, она продолжает получать пенсию в России. На банковскую карту Примадонне приходит около 67 тысяч рублей. На эти деньги певица платит коммунальные платежи. И даже остается на зарплату для служащих. Хотя Алле Борисовне приходится добавлять средства из собственных сбережений.

Также Иосиф Пригожин в беседе с сайтом Teleprogramma.org объяснил, почему Пугачева уехала из страны. Дело в том, что она потеряла свой ресурс влияния.

А как вы считаете, получат ли дети Пугачевой паспорт РФ или нет? Пишите в комментариях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.