Почему Бондарчук и Андреева все еще не развелись

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева не спешат официально оформить развод. Несмотря на все заявления, отношения пары все еще находятся под вопросом. Неужели Бондарчук и Андреева дадут своей семье еще один шанс?

Бондарчук и Андреева все еще муж и жена

Стало известно, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева не торопятся расторгать брак. В окружении звездной пары заявили, что те все еще официально являются супругами. При этом живут они в разных городах. Андреева с сыном все-таки уехала в Санкт-Петербург, а Бондарчук остался в Москве.

"Официально Бондарчук и Андреева пока не развелись. Федор и Паулина до сих пор остаются в законном браке", — поделились с kp.ru в окружении пары.

Почему Бондарчук и Андреева не разводятся официально

Почему Федор Бондарчук и Паулина Андреева не торопятся с официальным разводом. Вероятно, они не желают тратить драгоценные часы на бюрократические процедуры развода либо продолжают надеяться на возрождение своих отношений.

В марте 2025 года Паулина сообщила о расставании с Федором — их союз длился почти девять лет. Однако спустя некоторое время влюбленные вновь нашли путь друг к другу и восстановили отношения. Уже летом того же года актриса стерла из своего профиля публикацию, посвященную разрыву.

Бондарчук и Андреева съехались. Для жены и сына режиссер купил новую квартиру в центре Москвы, в тихом, уединенном месте. Как любит Паулина, которая не очень жалует публичную жизнь. Но сейчас пара вновь рассталась. Паулина с сыном Ваней уже уехала в Санкт-Петербург. Федор за ними не последовал. У него уже появилась новая избранница.

Что известно о новом романе Бондарчука?

О новом романе Федора Бондарчука пока известно немного. Нынешняя пассия старше его бывшей жены Паулины. Даме за сорок лет. И она тоже имеет отношение к сфере искусства.

А вы как думаете, Бондарчук и Андреева разведутся в итоге или попробуют дать своим отношениям еще один шанс? Ответьте в комментариях.