Почему 19-летняя невеста Лепса попала в больницу?

19-летняя невеста Григория Лепса попала в больницу. За помощью к врачам Авроре Киба пришлось обратиться сразу после участия в реалити-шоу "Мастер игры". У девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Аврора пожаловалась на то, что на съемках царил жуткий холод. В итоге она столкнулась с переохлаждением. Испугавшись за свое здоровье возлюбленная певца сразу же легла в больницу. А затем она поделилась подробностями своего самочувствия.

"Из Марокко я сразу поехала на неделю в больницу, так как очень сильно заболела от переохлаждения. Мы все думали, будет очень тепло — это Африка! А на деле было очень холодно. Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко", - приводит Super слова Авроры Киба.

Близкая подруга девушки уже беспокоится о том, когда Аврора выйдет замуж за Лепса. Свадьбу планировали на лето. Но потом дату перенесли. Киба уже пригласила своих приятельниц на торжество. Однако так и не смогла сказать им, когда же состоится свадьба. Говорят, что Лепс отложил праздник из-за долгов по бизнесу. Сам певец это никак не комментирует. При этом не скрывает, что мечтает о детях от молоденькой возлюбленной. Та ловко увиливает от вопросов хейтеров о личных моментах в отношениях с Григорием.