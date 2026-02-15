Поцелуи, розы и шампанское: Алена Краснова показала нового мужчину на Бали

На снимке мужчина нежно целует ее в шею, а на заднем плане — все атрибуты романтического вечера: шампанское, розы и клубника. Правда, лицо нового парня Краснова пока оставила в тени.

Счастливая новая глава на острове

Судя по всему, сейчас Алена отдыхает на Бали. Именно оттуда появилось первое подтверждение того, что сердце экс-супруги внука Аллы Пугачевой уже занято. Личность избранника девушка раскрывать не стала, но сам факт публикации говорит о многом — она не собирается скрывать новую любовь и явно наслаждается жизнью.

Подписчики тут же начали гадать, кто же этот загадочный незнакомец, но Краснова хранит интригу. Вряд ли мы узнаем его имя в ближайшее время — Алена всегда была достаточно закрытым человеком, несмотря на активность в соцсетях.

Как они расставались: откровения Алены

Напомним, слухи о разводе Алены Красновой и Никиты Преснякова подтвердились в конце лета 2025 года. Пара, которая была вместе почти десять лет, официально объявила о расставании. И если обычно звезды предпочитают отмалчиваться, то Алена тогда подробно рассказала подписчикам о причинах.

"Мы встретились очень рано, когда еще учились понимать себя и этот мир. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, свои роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", — написала она.

Краснова подчеркнула, что в их разрыве нет правых и виноватых — просто люди выросли в разные стороны.