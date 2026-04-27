Победителем «Маски» стал Жираф: «Я несколько раз плакала по-настоящему»

26 апреля в Кремлевском дворце прошел финал седьмого сезона шоу «Маска» на канале НТВ. За победу боролись четыре участника: Лягушка, Бобер, Сурикат и Жираф.

Кто вышел в финал шоу «Маска»

Лягушка, весь сезон флиртовавшая с Филиппом Киркоровым, открыла финал песней «Выпьем за любовь» и пожелала услышать «Горько!» вместо «Маска». Киркоров же в ответ напомнил о своем неудачном браке с Пугачевой.

«Мне уже 32 года назад тоже крикнули "Горько!", и что? Ничем хорошим это не кончилось!» — сказал Филипп Бедросович.

Лягушка заняла четвертое место — под маской скрывалась актриса Александра Урсуляк. Киркоров бросился к ней на сцену, встал на колено и поцеловал в губы, на что Регина Тодоренко заметила, что Урсуляк замужем.

Третье место досталось Сурикату. Им оказался певец SOCRAT (Кирилл Астапов), участник «Голоса» и муж актрисы Валерии Астаповой.

Победителя определил голос Регины Тодоренко, которая выбирала между Бобром и Жирафом.

Бобром был экс-КВНщик и соведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, а Жирафом — Полина Гагарина. Именно она стала победительницей седьмого сезона.

Певица поблагодарила жюри и рассказала о трудностях на пути к победе.

Полина Гагарина: «Под маской очень душно, иногда мы падаем в обморок»

«Я несколько раз плакала по-настоящему под маской, мне было так трогательно. Честно признаюсь, что вначале это все казалось очень сложной игрой. Под маской очень душно, иногда мы падаем в обморок. Но потом я поняла, что Жираф – это то, о чем я всегда мечтала, мое альтер-эго. Теперь вы будете знать меня отъявленной хулиганкой. Спасибо за то, что любили меня! Спасибо вам от всей моей жирафьей души!» — резюмировала артистка.

